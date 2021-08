Avui a les 22.05 TV3 estrena T’estimo, imbècil, un film dirigit per Laura Mañá i protagonitzat per Quim Guitérrez, Natàlia Tena, Alfonso Bassave, Alba Ribas i Patricia Vico.

T’estimo, imbècil és una comèdia romàntica que parla sobre com reinventar-se en les relacions amoroses al segle XXI, una era dominada per les noves teconologies, les xarxes socials i el qüestionament de molts temes com ara el rol de la dona en la societat. Ara, la dona és més reivindicativa i, per sort, ja fa temps que s’ha introduït al món laboral, fet que la permet decidir lliurement i fer una vida independent dels homes. A la pel·lícula, a en Marcos l’ha deixat la nòvia just quan ell tenia pensar demanar-li matrimoni. A més, l’han fet fora de la feina i ha hagut de tornar a viure a casa els pares. De cop, la seva vida s’ha enfonsat però, tot i això, en Marcos està disposat a reinventar-se i triomfar encara que no sàpiga ni per on començar. És per això que, finalment, decideix provar sort a internet.

Mentre mira vídeos tutorials al YouTube per buscar consells, en Marcos es trobarà per casualitat amb una antiga amiga de l’escola, la seva exparella, una colla d’amics molt intensos i un munt de dubtes existencials que haurà de respondre.