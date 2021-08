Paraíso, una de les últimes sèries estrenades per la plataforma Movistar+, acaba el rodatge de la segona temporada. Produïda per Movistar+ en col·laboració amb The Mediapro Studio, ha estat dirigida per Fernando González Molin; protagonitzada per Macarena García, Iñaki Ardanaz i Gorka Otxoa i escrita per Ruth García, David Oliva, Álvaro Bermúdez, Juan Vicente i Jordi Calafí.

El rodatge de la sèrie va arrencar el passat mes de maig a Begur, en plena Costa Brava, encara que també es va traslladar a d’altres localitats catalanes com Vilassar de Mar, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Manresa, Barcelona i Canyelles, a més de destinacions de la resta de l’estat com València, Conca, Alacant, Castelló i Madrid.

La sinopsi de la segona temporada ens situa a tres anys després del final de la primera: un altre grup de NoMuertos, les Novavis, apareix a Almanzora. El seu principal objectiu és destruir el poble per a poder dur a terme el seu característic ritual de regeneració.

Així, la vida dels familiars i els amics d’en Javi està en perill, però és que, a més, també cal afegir un altre misteri que caldrà descobrir: el veritable origen d’en Javi; un secret amagat pels seus pares des del moment que va néixer.