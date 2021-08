Catalunya Ràdio ha presentat la programació de la temporada 2021-22, on renova sis hores de la graella diària. El canvi més rellevant és a la franja de tarda amb el programa 'La tarda de Catalunya Ràdio', presentat i dirigit pel tàndem format per Òscar Fernández i Elisenda Carod. Una altra novetat és el fitxatge de Quim Morales a l'última hora d''El matí de Catalunya Ràdio', que tornarà a presentar la periodista Laura Rosel. L'informatiu del migdia estarà en mans de la periodista Gemma Bonet i, a la part esportiva, Marta Carreras. Destaca també la sèrie de ficció en àudio immersiu 'La torre de vidre'.

La nova temporada s'estructura al voltant de l'eslògan 'La ràdio que es veu. És veu', que pretén transmetre la idea que els continguts "també estan fets per ser vistos i no només per ser escoltats", segons ha explicat el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, durant la presentació. En declaracions a l'ACN, Gordillo ha assegurat que "era arriscat no innovar i fer canvis".

Així, a partir del pròxim dilluns Òscar Fernández i Elisenda Carod seran els protagonistes del programa de tarda. "Serà un magazín de ràdio on hi haurà actualitat, passada pel sedàs del bon humor, el bon rotllo i l'entreteniment", ha dit en declaracions a l'ACN Òscar Fernández. En la mateixa línia, Elisenda Carod ha avançat que el programa "tindrà un degradat", en el sentit que començarà amb un aspecte "més seriós", fins que l'última hora serà més humorística. "L'última hora tindrem els seccionistes una mica més transgressors", ha dit Pineda.

El programa comptarà amb veus familiars de l'emissora, com la d'Empar Moliner, Joan B.Culla, Francesc-Marc Álvaro o Montserrat Nebrera. Aquestes es combinaran amb d'altres "que normalment no tenen un altaveu a Catalunya Ràdio", segons ha explicat Pineda. Destaca, entre altres, el periodista Jorge Javier Vázquez, qui principalment parlarà de llibres. "No parlarà només de llibres, parlarà del que li doni la gana", ha matisat Pineda. També hi haurà Malcolm Otero, que parlarà sobre els plaers culpables; Edgar Fornós, sobre premsa del cor; Gina Tost, sobre tendències digitals i videojocs o Toni Garcia Ramon i Òscar Broc sobre gastronomia; o José Corbacho, entre altres.

Quim Morales a 'El matí de Catalunya Ràdio'

L'emissora manté la periodista Laura Rosel al capdavant del programa matinal, que enguany incorporarà nous col·laboradors i noves veus. El principal canvi, però, està en 'L'última hora del matí de Catalunya Ràdio', on s'hi afegeix el periodista Quim Morales que acompanyarà Joel Díaz i Charlie Pee. "Serà una molt bona traca final", ha dit el mateix Morales.

Pel que fa a 'El matí de Catalunya Ràdio', a partir d'aquest dilluns s'hi sentiran veus com les del director general del grup Mediapro, Jaume Roures; la filòloga i periodista Marina Llansana; i els periodistes Xavi Coral, Xavier Frasset, Antoni Bassas i Núria Cadenas, entre altres.

Gemma Bonet al 'Catalunya Migdia'

Els canvis en el programa de tarda han provocat que l'informatiu del migdia també s'hagi de renovar. Així, la periodista Gemma Bonet dirigirà el 'Catalunya Midia', acompanyada de Marta Prat a la sotsedició i Marta Carreras a la informació esportiva. "Aquesta mirada femenina potser acabarà traspuant a l'antena, però el que nosaltres volem és treballar amb el màxim rigor informatiu i fent aquest servei públic", ha subratllat Bonet en declaracions a l'ACN. Així mateix, ha assegurat que per ella és "un repte professional" dirigir aquesta franja.

'El búnquer', 'Adolescents XL' i 'Crims' es mantenen

"Mantenim les apostes que ens han donat un bon resultat i han tingut èxit digital", ha assegurat Gordillo. En aquest sentit, la graella continua comptant amb programes com 'El búnquer', 'Adolescents XL' i 'Crims', espais que compten amb mig milió de reproduccions mensuals a través de plataformes com YouTube o Spotify, segons ha explicat el director de l'emissora.

Durant aquesta temporada 'El búnquer' també farà alguns programes fora del seu espai habitual, segons ha explicat l'humorista Peyu durant la presentació. Així mateix, també es mantenen 'El Suplement', amb Roger Escapa; 'Popap', amb Mariola Dinarès; 'Catalunya Nit', amb Kilian Sebrià; 'Catalunya Migdia – cap de setmana', amb Neus Bonet i Maria Guixà.

En la part esportiva continuen el 'Tot Costa', amb Jordi Costa i Sonia Gelmà; 'Tot gira', amb David Clupés; 'La TDT, amb Ricard Torquemada i Bernat Soler i 'El club de la mitjanit', amb Xavi Campos.

'La torre de vidre'

Una altra de les novetats de la temporada és la primera sèrie de ficció en àudio immersiu, 'La torre de vidre'. "Havíem fet una sèrie de no-ficció amb so immersiu i ens faltava, i aquest any és la novetat, fer una sèrie de ficció, i per tant una lògica molt cinematogràfica i molt televisiva, però sense imatge", ha explicat Gordillo. La història original d'Albert Sánchez Piñol estarà interpretada per actors coneguts del panorama català, com Pere Arquillué, Nausicaa Bonnín, Lluís Marco, Pep Anton Muñoz i Artur Busquets.

"És un petit pas per la ràdio, però un gran pas per a la comunitat radiofònica", ha dit Sánchez Piñol durant l'acte a la Torre de les Glòries. La història girarà entorn una Barcelona postapocalíptica, farcida de soledat, perills i criatures amenaçadores. Encara es desconeix la data d'estrena.