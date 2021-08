TV3 manté "l'aposta per l'actualitat i l'entreteniment" en la nova temporada de la cadena, que comença el pròxim dilluns. Un any més, tornen programes com 'Els matins, amb Lídia Heredia; 'Planta Baixa', amb Ricard Ustrell i el 'Tot es mou, encapçalat per Helena García Melero. Així mateix, també es recuperen les receptes del 'Cuines', amb Marc Ribas i Gessamí Caramés, i la sèrie 'Com si fos ahir', que encetarà la cinquena temporada.

Pel que fa als informatius, Ariadna Oltra continua amb el TN matí', Núria Solé encapçala el 'TN comarques', Raquel Sans i Xavi Coral el 'TN Migdia' i Toni Cruanyes la franja del vespre. Els caps de setmana, novament, serà el torn de Ramon Pellicer i Cristina Ribas.

La fórmula que combina entreteniment i informació continua. Així, Lídia Heredia arrancarà temporada d''Els matins', on hi haurà entrevistes, reportatges i connexions en directe a Catalunya i al món.

'Planta Baixa', el programa encapçalat per Ricard Ustrell, posarà en marxa la cinquena temporada amb un equip "renovat i reforçat" de periodistes, entre els quals hi ha Carles Francino, Manuela Carmena, Antoni Bassas, Anna Pacheco i Jordi Graupera, entre altres. L'espai aposta "per l'actualitat social, amb una agenda més àmplia de temes propis, testimonis inèdits, històries personals i reportatges de denúncia". Una de les novetats, a més, és que es recupera el públic al plató.

Marc Ribas i Gessamí Caramés tornaran a posar-se darrere els fogons. Amb totes les receptes elaborades amb productes de temporada, parlaran dels aliments i del territori "per posar en valor la feina d'agricultors, ramaders i productors".

A la franja de la tarda tornarà 'Com si fos ahir' i el 'Tot es mou'. La sèrie de sobretaula encetarà temporada amb la principal incògnita de saber si el Miquel i la Noè estan separats. Pel que fa al magazín de tardes, aquest dilluns torna a les 17.40 h i no ho farà en horari habitual fins al 6 de setembre, un cop acabin les emissions d''El Paradís de les Senyores'.