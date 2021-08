ATRESplayer Premium ha fet oficial la renovació del programa By Ana Milán presentat per l’actriu Ana Milán. Així, la producció tindrà una segona temporada que, a més, ja té data d’estrena: el diumenge 5 de setembre els fans podran tornar a gaudir de les famoses anècdotes de l’actriu que va començar a explicar per Instagram durant el confinament. i que van tenir tant d’èxit i repercussió.

En aquesta segona temporada, el fantasma de Mario encara estarà present a l’apartament de Milán. Per intentar omplir el buit de solitud que sent, l’actriu acceptarà tots els papers que li ofereixin de TV, cine, sèries...