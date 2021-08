Catalunya Ràdio va presentar la programació de la temporada, que s’estrena dilluns, on renova sis hores de la graella diària. El canvi més rellevant és a la franja de tarda amb el programa La tarda de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit pel tàndem format per Òscar Fernández i Elisenda Carod. Una altra novetat és el fitxatge de Quim Morales a l’última hora d’El matí de Catalunya Ràdio, que tornarà a presentar la periodista Laura Rosel. L’informatiu del migdia estarà en mans de la periodista Gemma Bonet i, a la part esportiva, Marta Carreras. El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha assegurat que «era arriscat no innovar i fer canvis».