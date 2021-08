El compte enrere per a l’estrena de Fuimos Canciones a Netflix continua. La plataforma d’entreteniment va llançar aquest dijous el tràiler oficial de la pel·lícula, que és una adaptació del bestseller d’Elisabet Benavent (també autora de Valeria) protagonitzada per María Valverde i Álex González i que s’estrenarà internacionalment el dimecres 29 de setembre a la plataforma.

Susana Abaitua, Elisabet Casanovas i Eva Ugarte completen el repartiment conjuntament amb Miri Pérez-Cabrero, Roger Berruezo, Ignacio Montes, Artur Busquets, Claudia Galán i Carlo Constanzia. La comèdia romàntica, basada en la biologia Canciones i recuerdos de l’autora alacantina, està dirigida per Juana Macías, nominada al premi Goya a la millor directora novel per la seva pel·lícula Planes para mañana (2010), i compta amb Luara Sarmiento com a guionista. El film és la història de Maca (María Valverde), una jove de 29 anys maldestre per naturalesa. Maca malgasta el seu talent treballant com assistenta d’una influencer de moda, i passa l’estona amb nois amb els quals mai arriba a comprometre’s. Amb les seves amigues, aconsegueix evadir-se dels problemes.