En el capítol d’avui d’Aire Lliure, l’equip del programa recorrerà les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

Judit Mascó, presentadora del programa, compartirà l’experiència amb l’exjugadora de la selecció espanyola Cindy Lima, qui li ensenyarà els secrets bàsics per jugar a bàsquet mentre fan ràfting per les aigües de la Noguera Pallaresa. A més a més, també practicaran altres esports com l’esquí i el barranquisme. L’actriu Clara Segura també s’incorporarà a l’equip per fer classes d’interpretació a Judit Mascó.

Aire lliure, dirigit per Antoni Real i realitzat per Narcís Noguera, és una coproducció de TV3.