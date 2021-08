El youtuber i influencer barceloní Malbert, que es va donar a conèixer pels seus vídeos comentant les gales d’Operación Triumfo, ha estat fitxat per Mediaset España com a col·laborador del programa Sobreviviré After Show, conduït per Nagore Robles.

L’espai, produït per Bulldog TV i Megamedia ha fitxat el jove youtuber per continuar analitzant l’actualitat de les xarxes socials i de tot el món que el que està relacionat amb l’univers Mediaset, començant per Secret Stories: la casa de los secretos. A més, el programa deixarà d’emetre’s únicament al late night dels dijous per comptar amb una entrega diària de dilluns a dijous.