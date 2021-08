La Delegació d’Eurovisió celebra grans canvis dins el seu equip de treball: Ana María Bordas, directora d’Originales de RTVE deixa de ser la cap de la Delegació degut a les seves noves responsabilitats i passa a ser rellevada per Eva Mora, periodista de RTVE. El nou grup de treball s’encarrega de dissenyar i impulsar la participació d’Espanya al Festival Internacional de la Cançó d’Eurovisió, que celebrarà la pròxima edició a Itàlia, després que el grup Måneskin guanyessin el concurs d’enguany. Eva Mora està vinculada a la cadena des del 2000, on ha desenvolupat feines tant de redactora com de reportera als serveis informatius.