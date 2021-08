Una de les grans incògnites que va deixar l’últim capítol de la temporada passada de Com si fos ahir, emès el 16 de juliol, va ser la separació entre en Miquel i la Noe. Però, després de tot l’estiu són moltes les preguntes que es formulen els seguidors per l’emissió d’avui: com els hi haurà anat l’estiu? S’hauran reconciliat? Com serà la situació a la feina a partir d’ara? Una de les altres trames importants serà la relació amorosa que han reprès l’Eva i en Litus conscients que no faria gens de gràcia a la colla d’amics. És per això que cap dels dos s’atreveix a dir-ho públicament.

Una temporada carregada d’emocions i personatges nous.