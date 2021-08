Magaluf (Mallorca) i Catalunya han estat escollits com els dos escenaris principals per fer-hi el rodatge de Beach House, el segon llargmetratge del mallorquí Hèctor H. Vicens, produït per Zabriskie Films, que té la col·laboració de TV3. El film és una comèdia àcida amb petits tocs de thriller que tracta el turisme de masses i la felicitat que ens venen les xarxes socials.

Segons ha declarat Vicens, «fa temps que volia fer una pel·lícula en català per a un públic jove, ja que és un gènere pràcticament inexistent al nostre país». També ha explicat que el film «tracta temes com la falta de valor qu es dona a la intimitat a les xarxes».