Setembre arriba a Amazon Prime Video amb grans estrenes. Una de les més destacades de la plataforma d’entreteniment és la tercera temporada de Madres: amor y vida, la sèrie de Mediaset protagonitzada per Belén Rueda, que veurà la llum a escala mundial el proper dijous 23 de setembre.

Mares, joves pacients, familiars i sanitaris personals confluiran a l’hospital Los Arcos per donar vida a les trames que articularan la tercera temporada de la sèrie, que segons ha avançat Mediaset, estarà marcada per les emocions, els conflictes i l’aprenentatge de les protagonistes i els veterans de la sèrie, com dels personatges de les noves històries.