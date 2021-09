Pedro Almodóvar va inaugurar ahir el 78è Festival Internacional de Cinema de Venècia amb la que possiblement és la seva pel·lícula més política, Madres paralelas, que entrecreua el tema de la maternitat i la sororitat femenina amb les fosses comunes de la Guerra Civil. «La memòria històrica és un tema pendent en la societat espanyola, que té un deute moral enorme amb les famílies dels desapareguts», va declarar el cineasta en roda de premsa.

El veterà cineasta considera «incompleta» la llei de memòria històrica del 2007 i va criticar que les exhumacions sempre hagin estat iniciatives privades, tal com reflecteix en la seva pel·lícula. La projecció de la nova pel·lícula del director manxec va tenir lloc a la tarda al Palau del Cine del Lido de la ciutat dels canals, i va recollir bones sensacions i diverses ovacions per part del públic.

El director de films com Todo sobre mi madre, Hable con ella o Los abrazos rotos va reconèixer obertament que vol «donar visibilitat al tema» perquè «a Espanya fins que no es pagui el deute amb els desapareguts no podrem tancar la nostra història recent i que ha passat a la Guerra Civil».

La trama principal de Madres paralelas, que arribarà als cinemes el pròxim 8 d’octubre, gira al voltant de la relació entre dues dones, Janis (Penélope Cruz) i Ana (Milena Smit), que coincideixen donant a llum els seus fills a l’hospital, cosa que crea un nexe especial entre elles. A més, Janis, fotògrafa criada per la seva àvia, està obstinada a complir la seva última voluntat i trobar les restes del besavi afusellat i enterrat en una cuneta al principi de la guerra, per a la qual cosa tindrà l’ajuda d’Arturo (Israel Elejalde) , antropòleg forense. En el repartiment principal destaca, a més, Aitana Sánchez Gijón, mare «imperfecta» d’Ana, que no es resigna a renunciar a la seva vocació d’actriu per ser mare.

Madres paralelas va obrir ahir la competició pel Lleó d’Or en aquesta Mostra de Venècia. El palmarès el decidirà un jurat presidit pel coreà Bong Joo-ho, director de la reeixida Parásitos.