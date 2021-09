Canal Taronja TV ja té a punt la nova programació, que s’encetarà el dia 13 de setembre. L’Infotaronja seguirà portant tota l’actualitat de la Catalunya Central de dilluns a divendres a les 14.00 hores, a les 20.00 hores i a les 21.30 hores.

Les tertúlies del Barra lliure, amb Pilar Goñi i els seus tertulians i convidats, a les 13.00 hores; 15.30 hores i 22.00 hores de dilluns a divendres.

A les 20.30 hores, els dilluns tornen els esports amb Carles Jodar amb el Targeta Taronja. Els dimarts, el programa d’Eli Pagan d’entrevistes en profunditat, el Molt personal. Els dimecres, Eli Carnisé posa els infants en solfa amb temes d’actualitat en el Quina canalla! Els dijous és el dia per parlar de la Unió Europea amb Tània Rodríguez i Tots som Europa, i els divendres, amb temes d’actualitat social, amb Laia Cerarols a Així és la vida. També torna Aula Taronja, amb Pilar Goñi i els alumnes de les escoles de casa nostra que es converteixen en periodistes per unes hores. El programa d’economia Anem per feina i els diumenges, a les 11 del matí, la Missa conventual de Montserrat.

La Xarxa de televisions locals de Catalunya i TDI completaran la graella de la programació de Canal Taronja TV.