Atresmedia va presentar ahir al FesTVal de Vitòria La edad de la ira, la nova sèrie d’Atresplayer Premium basada en la novel·la homònima de Nacho López i protagonitzada per Manu Ríos (Élite), Amaia Aberasturi (nominada al Goya a millor actriu per Akelarre), Daniel Ibáñez (Caminantes) i Carlos Alcaide (El internado: Las Cumbres). A més, la cadena ha anunciat que Eloy Azorín (Gran Hotel) s’afegeix al repartiment de la ficció. Produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Big Bang Media (The Mediapro Studio) i Msficción, la sèrie arrenca amb el brutal assassinat d’un home en mans del seu fill Marcos (Manu Ríos), un adolescent sense problemes aparents. L’incident cau com una gerra d’aigua freda en el dia a dia d’un institut on alumnes i professors es pregunten què ha fallat.

Durant l’acte celebrat a Vitòria, els responsables d’Atresmedia també van confirmar que Física o química podria tenir continuïtat. Després de la bona acollida dels dos episodis d’El reencuentro. «El reencuentro ha tingut molt bona crítica i va anar genial a la plataforma, però no us podem dir gaire més. Quan fem un balanç del contingut de les pròximes temporades, us ho anunciarem», va assegurar Montse García, directora de ficció d’Atresmedia Televisión.