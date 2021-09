Hi ha molts tipus d’amor i tot i que a ’First Dates’ els participants busquen el de parella, també donen lloc a un altre tipus de carinyo. Un comensal va parlar en el seu pas pel programa presentat per Carlos Sobera del gran amor que sent per la seva mascota, un assumpte que va arribar a enutjar la seva cita.

L’Abdón va acudir a l’espai de Cuatro per provar sort en l’amor, però en la seva presentació va sorprendre l’equip del restaurant pel molt que parlava del seu gos, que considerava el seu punt feble: «L’Hugo és un buldog francès petit, carinyós, es deixa estimar per tots i, sobretot, per totes, perquè és un ‘lligon’».

Lidia Torrent va voler saber com li havien anat les relacions anteriors: «M’han portat els desamors. He estat casat durant cinc anys i ara estic divorciat», va declarar sense deixar d'anomenar la seva mascota. «De moment és l’amor de la meva vida», va reconèixer.

Tant va insistir en el tema, que quan va conèixer a la seva cita, la noia es va quedar molt sorpresa. La Laura tenia ganes de trobar algú compatible amb ella, però hi va haver molts inconvenients en l’Abdón, com la seva passió per l’animal: «No m’agrada ser la tercera al llit compartint-lo amb el gos».