La jove cantant i actriu manresana Gina Gonfaus serà l’encarregada de conduir la gala de presentació de la temporada 21/22 del teatre català, que té lloc aquest dilluns al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i que s’emetrà per TV3 el mateix dia, poc després de les 10 de la nit. Enguany, la Gala de Catalunya Aixeca el Teló arriba a la vintena edició i està pensada especialment per impulsar una represa de les sales i de les companyies, i obrir els ulls de promotors i programadors cap a les noves generacions d’artistes.

Gonfaus, que té 20 anys, va ser triada entre les alumnes de diferents escoles d’arts escèniques de Barcelona, que els mateixos centres van presentar. Una noia, jove, que no fos una cara coneguda als escenaris... i «jo donava el perfil, suposo», explicava ahir Gonfaus, que s’està formant a l’escola Aules, que dirigeix Dani Anglès, vinculat familiarment a Calaf.

Gina Gonfaus va fer els primers passos en el món dels musicals a l’escola MTM de Manresa, amb qui va participar en diferents espectacles. Té, també, una important base de ball (escola Roser), música (Conservatori de Manresa) i cant (amb la professora Laia Boixadors), que ha completat en els darrers anys a Aules.

La gala és un espectacle amb text de Ferran González i Alícia Serrat, que també s’encarrega de la direcció. Un guió sobre les noves oportunitats dels joves, amb consells d’actrius més veteranes, que acaba en una representació que representa aquesta emancipació de la jove actriu. La gala inclou, també, diferents números musicals creats per a aquesta presentació.

Per a Gina Gonfaus, la presentació també serà una gran oportunitat per donar-se a conèixer com a cantant i actriu. «Aquest projecte és una cosa molt bonica que em passa un cop i que potser no em passarà més, una experiència molt especial i única que no m’hauria imaginat mai que tindria la sort de viure», ha explicat.

Gina Gonfaus es veu, també, com a bandera d’una generació. «Tinc la sensació que represento molts dels meus companys, i molta altra gent jove que ens estem formant i estem preparats per pujar als escenaris i explotar». El món del teatre, i del teatre musical en particular, tot i que pugui viure un moment de molts espectacles és complicat per als joves. En aquest sentit, l’actriu manresana veu que presentar la gala «també és un gran reconeixement per tot l’esforç i la dedicació de tots aquests anys, de formació de molts joves».

Gonfaus ha estat preparant intensament la gala, que assegura que intenta ser un guió amb tocs d’humor.