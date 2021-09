Mediaset premia Miguel Lago i Antonio Castelo amb un programa propi. Els dos col·laboradors, que cada tarda s’encarreguen de donar el toc còmic a Todo es mentira, seran els responsables de posar-se al capdavant de Los teloneros. Es tracta d’un espai d’humor que s’emetrà a Cuatro i del qual, de moment, la cadena no n’ha revelat gaires detalls.

El grup de comunicació avança que aquesta nova aposta aterrarà molt aviat a la graella amb l’objectiu de no deixar indiferent ningú. Subratlla també que Castelo, Lago i l’humor seran els tres ingredients principals de Los teloneros, el logotip del qual ja s’ha presentat en la promoció de llançament de la cadena.

Aquest format es podria entendre com un nou spin off de Todo es mentira, que aquest estiu ha fet el salt a l’horari de màxima audiència amb el títol de Todo es verdad. Aquesta variant, centrada en temes d’investigació i presentada per Risto Mejide al costat de Marta Flich, s’ha guanyat la seva continuïtat a Cuatro després de les seves acceptables dades d’audiència. D’aquesta manera, Los teloneros es converteix en una de les apostes de la cadena per a la temporada de tardor, que també tindrà espais consolidats com Planeta Calleja, En el punto de mira i Cuarto Milenio.