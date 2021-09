Ja queda poc per l’esperat retorn de Los Protegidos. Atresmedia ha fet oficial la data d’estrena del primer episodi de la seqüela de la popular sèrie, emesa entre 2010 i 2012 per Antena 3. La ficció sobrenatural protagonitzada per Ana Fernández, Antonio Garrido i Luis Fernández arribarà el pròxim diumenge 19 de setembre a la plataforma Atresplayer Premim, segons ha informat el grup Atresmedia en un comunicat. Segons assenyala el grup, el primer capítol de Los Protegidos: El regreso veurà la llum aquest dia «com un gran esdeveniment i com un regal als seguidors que s’han bolcat amb el retorn de la ficció des que s’anunciés el projecte».

La trama d’aquest retorn se situarà deu anys després dels esdeveniments narrats en l’últim episodi de la tercera temporada, emès el juny de 2012. El pas del temps, el destí i un succés desconegut que marcarà la vida de tots els protagonistes, poden allunyar als membres de la família Castillo. A més, una perillosa nova amenaça plana sobre ells, la qual els enfrontarà a una nova missió.