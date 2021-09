Ahir, 6 de setembre, va arrencar el curs per a molts programes, entre els quals ’El Hormiguero’. L’espai de Pablo Motos va anotar un bon 16,7% i 2.385.000 espectadors en la seva tornada, i va superar clarament l’avenç de ‘La última tentación’. L’aperitiu del ‘reality’ conduït per Sandra Barneda no va millorar les dades la cadena en l’accés i es va conformar amb l’ 11% i 1.596.000 seguidors. Després, la turca ‘Inocentes’ va continuar liderant un ‘prime time’ a la baixa amb l’ 11,3% i 1.153.000 seguidors. La pel·lícula ‘Intemperie’ (9,4% i 1.137.000) a La 1 va superar ‘Doc’ a Telecinco (8,9% i 1.034.000).

‘PRIME TIME’

‘El Hormiguero’: 2.305.000 i 16,6%

‘Inocentes’: 1.106.000 i 11,2%

‘Regreso a la última Tentación’: 1.540.000 i 11%

‘Doc’: 1.012.000 i 9%

‘Viaje al centro de la tele’: 1.057.000 i 7,6%

‘Cine español’ ‘Intemperie’: 1.066.000 i 9,2%

‘LaSexta clave’: 487.000 i 4,6%

‘El intermedio’: 1.018.000 i 7,5%

‘El taquillazo’ ‘Interstellar’: 601.000 i 7,2%

‘First dates’: 555.000 i 4,8%

‘First dates’: 1.059.000 i 7,7%

‘Animalators’ ‘La mercenaria’: 682.000 i 7,2%

‘Megaestadios de europa’: 200.000 i 1,7%

‘Días de cine clásico’: ‘Casablanca’: 589.000 i 4,5%

‘LATE NIGHT’

‘Inocentes’: 319.000 i 8,3%

‘Doc’: 725.000 i 11%

‘Nina: una enfermera diferente’: 300.000 i 9,6%

‘Cine Cuatro’: 135.000 i 4%

’Cine La 1’: ‘La voz dormida’: 376.000 i 7,4%

‘La noche en 24 h’: 57.000 i 2,8%

‘Cine’ ‘Rain’: 126.000 i 5,2%

‘El cuadro’: 189.000 i 2,2%

‘Nacional uno’: 87.000 i 1,7%

‘Festivales de verano’: 26.000 i 1%