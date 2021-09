Cristina Porta s’afegeix a la llista de concursants de la primera edició de ‘Secret Story: La casa los secretos’ a Telecinco. L’actual presentadora de ‘The game show’ (Mega – La Sexta) entrarà al nou ‘reality’ després de tenir una àmplia trajectòria televisiva en algunes cadena del nostre país.

Després d’estudiar les carreres de Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques, Porta va iniciar la seva carrera televisiva a ‘Sálvame’ (Telecinco), programa en el qual va realitzar tasques d’Investigació, redacció i imatge durant quatre mesos, segons indica en el seu perfil de Linkedin. Posteriorment, el 2014, va ser reportera a ‘Cazamariposas’ (Telecinco i Divinity) al Festival Starlite de Marbella, entrevistant algunes estrelles de la música que van existir a l’esmentada edició.

Gairebé un any després del seu debut a les redaccions televisives, el 2015, Cristina Porta canvia de cadena i fitxa per ‘Al rincón de pensar’, format presentat per Risto Mejide en el qual s’encarregava de realitzar el dossier d’investigació dels entrevistats. Mesos després, s’uneix a l’equip de ‘Tú al Norte y yo al Sur’, reality de Canal Sud i ETB en el qual va treballar en el càsting dels concursants bascos (qüestionaris i entrevistes personals), desenvolupament del programa (proves i personatges) i redactora dels concursants durant els dies de convivència.

L’any 2016, va ser redactora i reportera a ’Punto Pelota’ (Intereconomía) i a ‘Madridistas por el mundo’, format de Real Madrid TV, cadena en la qual va continuar realitzant tasques com la realització de directes, entrevistes, redacció i edició fins al maig del 2018, any en què també va ser reportera en el Mundial de Rússia per a ‘Jugones’ (La Sexta).

Des del 2018, Porta es va incorporar a Gol TV, televisió en la qual va ser redactora i tertuliana de programes com ‘Los Infiltrados’ i ‘Los Lunes al Gol’. Aquesta experiència professional conclou el 2020, any en què es converteix en presentadora del programa ‘The Game show’ (La Sexta i Mega).

A més de la seva trajectòria professional al món de la televisió, Cristina Porta va mantenir una relació amb el futbolista Borja Mayoral, davanter del Reial Madrid cedit a la Roma el 2020 per dues temporades. Durant el temps que van estar junts, no van dubtar a fer públic el seu amor amb diferents fotografies compartides a les seves xarxes socials.