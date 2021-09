TV3 estrena aquesta tardor una nova temporada marcada pel retorn a la graella de programes com 'Els Matins', 'Tot es mou', l''Està passant', el 'FAQS', 'El foraster' o 'Persona infiltrada', que es combinen amb l'aposta per nous espais. La cadena pública estrenarà una nova sèrie de ficció els dilluns, 'L'última nit del karaoke', el mateix dia que s'emetrà també un nou programa de música i humor presentat per Ivan Labanda, 'Labanda sonora'. També torna 'Crims', amb quatre episodis especials dedicats al conegut com a 'Crim de la Guàrdia Urbana'. L'any que ve se n'emetran nous capítols. Oriol Parreño farà el salt a les nits del dijous de la televisió pública amb 'Fake night', un espai d'entrevistes "poc convencionals" a personatges coneguts.

Ariadna Oltra seguirà començant el dia amb el 'TN matí'. Al migdia, Núria Solé repeteix lideratge del 'TN comarques'; Xavi Coral i Raquel Sans fan tàndem al 'TN migdia'; Toni Cruanyes continua al capdavant del 'TN vespre', i Ramon Pellicer i Cristina Riba conduiran una temporada més el 'TN cap de setmana.

Cinquena temporada amb Lídia Heredia a 'Els Matins'

'Els Matins' arribarà a la cinquena temporada dirigida per Lídia Heredia combinat informació i entreteniment. Des de les 8.30 h fins a les 11.00 h es prendrà el pols a l’actualitat en una temporada en què la política, l’economia postpandèmia, la salut i el sistema sanitari, la transició ecològica i la geopolítica mundial hi tornaran a tenir un pes específic. A partir de les 11.00 h, Ricard Ustrell continarà a la graella amb el 'Planta baixa', i promet més connexions en directe i reportatges. L'espai 'Cuines' i la sèrie 'Com si fos ahir' també continuaran a la graella.

A la tarda, Helena Garcia Melero continua al capdavant del magazín de tarda 'Tot es mou'. Aquesta temporada s'incorporen al programa noves veus, com la de Laura Rosel, presentadora d''El matí de Catalunya Ràdio', que participarà a l’espai 'La tribuna'. També s’estrenaran els periodistes Eider Hurtado i Miquel Ramos. Una de les novetats de la temporada és la incorporació de Rafael Antonín, un instagramer que farà eceptes, i els divendres, de la mà d’Elisenda Pineda, hi haurà un espai per a la nova secció 'Tot és amor'.

'L'última nit del karaoke' i 'Labanda sonora'

El Karaoke Imperial del Sr. Wang és l’escenari de 'L’última nit del karaoke', on es descobriran històries creuades que passen simultàniament en una sola nit i en un mateix espai. En aquesta comèdia, la música sacseja una coctelera d’històries independents que es barregen i en què els protagonistes alliberen per un instant el seu ésser veritable. Compta amb cares conegudes com Roser Tapias, Àlex Maruny, Elisabet Casanovas, Paula Malia i Joan Dausà.

A partir de finals d’octubre, les nits de dilluns a TV3 combinaran música i humor amb una proposta d’entreteniment, 'Labanda sonora'. L’actor Ivan Labanda serà l’encarregat de conduir aquest programa, de vuit capítols, que té la música i l’humor com a principals protagonistes. Artistes consagrats, nous talents i cares conegudes, però amb no gaire destresa per al cant, acompanyaran Labanda durant els 30 minuts de programa, interpretant grans hits dels karaokes mentre van en cotxe.

El nou 'late night'

A Oriol Parreño, TV3 li ha encarregat un 'late night' per explicar un a nova cara dels convidats que passaran per l'espai, com Jorge Cadaval, Josep Cuní, Santi Millán, Sor Lucía Caram, Sergi López i Martina Klein.

La televisió pública també incorporarà un espai per a la cuina sana 'Dilluns començo', que convidarà l'espectador a replantejar-se els conceptes aparentment tradicionals sobre alimentació.

Per fer palesa les diferències generacionals, TV3 presentarà 'Lloguer a primera vista', un nou 'reality' en què un hoste jove i un de gran hauran de conviure sota el mateix sostre sense que es coneguin de res. L'espai està conduit per Anna Simon. 'El punt D', de la seva banda, buscarà que l'audiència faci un cop d'ull a la sexualitat des d’una visió feminista i LGTBIQ+.

L''APM', el 'Polònia' i el 'Zona zàping' també es mantindran a la graella en l'horari habitual. 'Bricoheros' estrenarà una temporada creada específicament per a televisió.