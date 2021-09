Got talent torna a Telecinco. El programa estrenarà molt aviat la seva setena edició. «S’ha consolidat com a programa referent de la cadena», va defensar ahir Leonardo Baltanás, director de continguts de Mediaset, en un acte de presentació celebrat a Madrid. Amb Santi Millán de nou com a mestre de cerimònies, Edurne, Dani Martínez i Risto Mejide tornen a ocupar les cadires del jurat, en aquesta ocasió sense Paz Padilla. «Tenir tres jurats és habitual», va expressar el directiu en al·lusió a la sortida de la presentadora de Sálvame. «Quant a producció, facilita el fet de reduir el nombre de membres del jurat [....]; no és qüestió de persones, sinó d’encaix d’horaris», va afegir.