L’actor Maxi Iglesias serà un dels nous rostres de la segona temporada Toy Boy. Segons una informació del portal Vertele, l’actor tindrà un paper al final de la temporada, tot i que per ara no s’han donat a conèixer gaires detalls i el grup Atresmedia encara no ha fet oficial el fitxatge. La sèrie produïda en col·laboració amb Plano a Plano, i protagonitzada per Jesús Mosquera, Cristina Castaño i María Pedraza, ja va anunciar fa poques setmanes els fitxatges destacats d’Álex González i Federica Sabatini. Els nous episodis de la sèrie, que primer es veuran a través de la plataforma Atresplayer, podrien arribar a finals d’aquest mateix any.