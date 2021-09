HBO Max arribarà a Espanya el pròxim 26 d’octubre. El nou servei de streaming també es podrà gaudir a partir d’aquest dia a Andorra, Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia. La plataforma oferirà un enorme ventall d’entreteniment unint totes les marques de Warner: Warner Bros, HBO, DC i Cartoon Network, així com els guardonats Max Originals nord-americans i internacionals, segons avança la companyia en una nota de premsa.

«L’arribada d’HBO Max a Europa és un moment històric», en paraules de Johannes Larcher, responsable d’HBO Max International. «Les pel·lícules i sèries com Harry Potter o Joc de trons són molt estimades pels fans de tot Europa, i HBO Max s’ha creat per brindar-los l’experiència de visualització més intuïtiva i adequada per veure aquestes i una àmplia gamma d’altres títols increïbles», assenyala.

HBO Max inclourà també les produccions originals locals. «Veiem un enorme potencial de creixement a mesura que anem implementant al llarg de tota la regió aquesta nova plataforma de streaming desbordant de contingut».