L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) recordarà tots els president que ha tingut l’entitat al llarg de quatre dècades. Ho farà en ‘acte del 40è aniversari, que se celebra el diumenge 19 de setembre, a les 6 de la tarda, al Gran Teatre del Liceu.

La festa que l’associació de mitjans ha preparat al Gran Teatre del Liceu serà el tret de sortida dels actes de celebració del 40è aniversari de l’ACPC. Els expresidents que rebran les mencions són Josep Masoliver, Josep Maria Rierola, Jordi Vallmajó, Ricard Rafecas, Antoni Garrido, Estanis Alcover i Carles Ayats.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, han confirmat l’assistència a aquesta celebració que aplegarà a nombrosos professionals del sector de tota Catalunya, editors de mitjans, directors de comunicació, lectors, anunciants, i representants institucionals.

L’actor Quim Masferrer serà l’encarregat de conduir aquesta vetllada que comptarà amb les actuacions dels cantants Roger Mas i Maria Jacobs; i durant la qual es lliurarà el 1er Premi d’Honor Premsa Comarcal al periodista del Lluçanès, Ramon Besa.

La festa del dia 19 serà el primer d’una dotzena d’actes que se celebraran al llarg dels propers dotze mesos arreu de Catalunya (Vic, Olot, Vilafranca del Penedès, Les Borges Blanques, Valls, Tortosa, Figueres, Esparreguera, Granollers, Igualada, Tàrrega i Cambrils) per celebrar l’efemèride; així com d’un seguit d’activitats com el concurs de fotografia ‘40 anys fent país’ pensat per reflectir el paper de la Premsa Comarcal com a testimoni gràfic de la història dels pobles i ciutats de Catalunya; els guardons Premis Premsa Comarcal a la Solidaritat destinats a estudiants d’ESO que premiaran reportatges que defensin una convivència igualitària entre les persones de diferent índole; o l’edició del llibre Premsa comarcal: la memòria de la vida quotidiana de Catalunya, on el doctor en Història Lluís Costa repassa les vicissituds de l’entitat des de la seva creació emmarcades en la trepidant història del país en aquest mateix període de temps.