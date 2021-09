Carles Porta torna aquesta nit (22.05 h, TV3) per posar llum a la foscor en un especial de quatre lliuraments de Crims centrat en exclusiva en el mediàtic cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La tarda del 4 de maig de 2017, un ciclista troba un cotxe cremat al voral d’un dels camins del pantà de Foix. Quan un equip dels Mossos s’apropa al lloc, localitzen, al maleter del vehicle, les restes del que sembla el cadàver d’una persona totalment carbonitzat. Gràcies a la matrícula poden saber que el cotxe pertany a Pedro Rodríguez, un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Oficialment, no consta com a desaparegut, però fa dos dies que no ha tornat a casa seva i des de llavors ningú no l’ha vist.