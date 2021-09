Jorge Salvador va reprendre ahir la seva secció a ‘El hormiguero’. El director de l’espai es va tornar a posar davant de les càmeres per «continuar burxant en el passat d’‘El hormiguero’ i trobar els fragments del programa que Pablo Motos voldria oblidar».

Dit i fet: el productor va voler saber si el presentador recordava el pitjor programa dels setze anys que fa que dura. A Motos li va costar, però Jorge Salvador li va refrescar la memòria ràpidament. De l'hemeroteca havia recuperat una anècdota de l’any 2009, quan l’actor Sacha Baron Cohen hi va acudir com a convidat. «Aquesta història és brutal», va reconèixer aleshores Motos.

«Va arribar amb dos guionistes, perquè li escrivien les respostes de l’entrevista. En el text de la càmera li anaven escrivint segons preguntava Pablo Motos. Dèiem que era la primera vegada que havíem vist això en la vida», va recordar Salvador. Però el pitjor encara havia d'arribar, uns instants abans d’entrar en directe.

«Ens van donar un ‘pen drive’ amb el text. Ens disposem a connectar-lo a l’ordinador i resulta que el sistema era d’Apple i el nostre era de Windows. Total, que el text no sortia. Un minut abans de començar, em venen i em diuen que Sacha Baron Cohen no surt si no hi ha el text», va explicar.

«Vaig anar a la porta, just abans del ball, i li vaig dir al Pablo que el convidat no volia sortir sense text». Al final, Cohen hi va accedir en l’últim moment i Motos se’n va assabentar en directe pel mateix Salvador.