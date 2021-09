Camping life. La ciutat efímera, el documental dirigit per Josep Pérez que retrata el dia a dia en la vida dels desinhibits turistes en un càmping de la Costa Brava durant l’estiu del 2020, marcat per la crisi del coronavirus, ha estat guardonat amb el premi al Millor Documental al Toronto Beaches Film Festival. La coproducció de Jopergon i Televisió de Catalunya, que es va emetre aquest passat estiu al programa Sense ficció, ofereix un singular retrat de com van viure la crisi del coronavirus en una «ciutat de vacances» diferents grups de turistes disposats a gaudir del seu temps d’esbarjo, malgrat el virus, al càmping Las Dunas de Roses.