Netflix ha posat data a l’estrena d’‘Insiders’, el primer ‘reality show’ de producció pròpia de la companyia a Espanya: es veurà a tot el món el dijous 21 d’octubre. El format, conduït per Najwa Nimri (La casa de papel), és un ‘reality’ de convivència, però amb una nova premissa: els concursants no saben que ho són.

En aquesta «innovadora experiència televisiva», 12 concursants que creien estar en la fase final d’un càsting per entrar en un ‘reality’ del qual no coneixien cap detall, ja hi són dins sense saber-ho, gravats des del primer dia. Aquest plantejament va portar Netflix a gravar més d’una entrega d’una tirada, per tal de conservar el misteri entre els participants.

El reality de Netflix, produït per iZen, comptarà amb dotze concursants en què «qualsevol cosa pot passar» amb l’objectiu de guanyar el premi de 100.000 euros.

En un món en el qual els concursants de realities se les saben totes, ¿com es pot aconseguir que 12 persones mostrin la seva veritable cara? Gràcies a un enorme esforç humà i tècnic, en un plató de 1.600 metres quadrats amb més de 250 micròfons ocults i 70 càmeres amagades, 23 de les quals en qualitat cinematogràfica, els concursants d’Insiders es mostren tal com són, aliens a càmeres i micròfons, en una tornada al ‘reality’ de convivència més pur.