Esteve Crespo, el nou director de continguts informatius de TVE, va parlar ahir sobre la nova etapa de la pública en una trobada amb periodistes. El cap de l’àrea va revelar alguns detalls sobre quins són els objectius de la cadena en aquest moment on travessa una profunda crisi d’audiència. Una de les qüestions que estan fent parlar ara mateix és el fitxatge de Javier Ruiz, que s’encarregarà de presentar un nou debat: «Javier Ruiz és una persona que té un estil propi, és molt divulgatiu i il·lustra molt bé assumptes com la informació econòmica», va afirmar sobre el nou presentador.

La incorporació del periodista, procedent del grup Mediaset, així com la de Silvia Intxaurrondo a La hora de La 1, ha obert un nou debat per no ser personal de la casa. «El nou programa de Javier serà de producció pròpia, és a dir, íntegrament produït per l’àrea d’informatius, tant redacció com a tècnica», va defensar Crespo sobre aquest fitxatge. Cal recordar que el programa de Javier Cintora sí va ser produït externament.