La CCMA ha demanat al Govern 292,5 milions d’euros en l’avantprojecte de pressupost pel 2022, una xifra que significa un increment de 52 milions respecte a l’actual pressupost prorrogat, que era de 240,1 milions d’aportació pública. La presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, va explicar ahir que una part important d’aquests 52 milions d’euros aniran a producció independent. «Hem de farcir les graelles de TV3 i Catalunya Ràdio, i des de TVC hem de crear continguts per altres plataformes i si no tenim aquests diners, no ho podrem fer». Va indicar que la situació s’ha pal·liat amb les dues aportacions de 6 milions d’euros de l’any passat i d’enguany, «però no n’hi ha prou», va alertar.