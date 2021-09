La nova pel·lícula de Clint Eastwood, Cry Macho, va desembarcar divendres als cinemes nord-americans com una adaptació de la novel·la homònima de N. Richard Nash, que explica el viatge d’una vella estrella del rodeo que ajuda a un jove a entrar a Texas (EUA) des de Mèxic. Ambientada en l’any 1979 i amb un aire que recorda a Gran Torino (2008), la cinta està protagonitzada per Eastwood en el paper de Mike Milo, que en temps passats va ser una estrella del rodeo, a més de dedicar-se a la cria de cavalls.

El protagonista accepta l’encàrrec d’un antic cap per portar a casa al seu fill petit, que està a Mèxic. L’estranya parella es veu obligada a viatjar per carreteres secundàries per tornar a Texas i enfronta un periple ple de dificultats imprevistes. El jove actor mexicà Eduardo Minett debuta al cinema com Rafo, el company d’aventures d’Eastwood.

La pel·lícula arribarà a les sales de cinema d’Europa el pròxim divendres 24 de setembre, en la qual s’espera que sigui un revulsiu per a les taquilles.