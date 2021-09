El 30 minuts (22.05 h, TV3) s’endinsa en la part més fosca de la lluita global contra el terrorisme amb l’estrena del documental Guantánamo, la fi d’un malson. La producció treu a la llum els resultats de dos anys d’investigació per tal d’identificar els torturadors d’un home empresonat a la base de Guantánamo i posteriorment alliberat per un jutge federal per falta de proves. Els Estats Units l’acusaven d’haver participat en els atacs de l’11-S.

Durant molts anys, Mohamedou Slahi, un pastor de camells maurità que va fer carrera a Alemanya, va ser considerat un dels terroristes més perillosos del món perquè se’l va relacionar amb d’Al-Qaeda. I es va intentar provar per tots els mitjans que era al darrere l’organització dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York, l’11 de setembre del 2001. Per això va ser segrestat al seu país i empresonat 14 anys a la presó militar dels Estats Units a la badia de Guantánamo, a Cuba. Allà va ser torturat perquè confessés el seu vincle amb els atemptats.

El que va relacionar Slahi amb els atemptats del Wall Trade Center de Nova York era que a principis dels anys 90, va viatjar a l’Afganistan des d’Alemanya i es va allistar als mujahidins, com ho va fer un cosí seu. En aquell moment, els mujahidins rebien suport dels Estats Units per lluitar contra el govern afganès, que tenia el suport de la Unió Soviètica.

Al cap de sis anys, el Mohamedou era a casa seva, a Alemanya, i va rebre una trucada al telèfon del seu cosí, que li trucava des del mòbil de Bin Laden. Allò va disparar totes les alarmes a la CIA. Els serveis de seguretat alemanys, van començar a seguir Slahi, que al cap de poc va tornar a Mauritània. Mentre era al seu país, hi va haver els atemptats de l’11 de setembre del 2001 i totes les persones que havien tingut algun lligam amb Al-Qaeda es van convertir en els sospitosos principals en la recerca de culpables que es va fer arreu del món. Avui, Slahi és un home lliure que vol començar una vida nova. No obstant això, no ha rebut cap tipus d’indemnització per haver patit aquella injustícia.