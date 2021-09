El febrer de 2022, el concurs Saber y Ganar celebrarà els seus 25 anys en antena. Per commemorar aquesta efemèride i escalfar motors fins que arribi la data, el concurs emetrà Hacia los 25, una setmana de programes especials cada mes. Segons TVE, els especials comptaran amb alguns dels concursants que van deixar empremta a les tardes de La 2.

Al llarg d’aquests mesos, el veterà concurs presentat per Jordi Hurtado convidarà a participar a «magnífics concursants» que han passat pel seu plató durant aquests 25 anys d’emissions. Hacia los 25 tindrà la mateixa estructura i continguts que les edicions diàries del concurs, però, a més, recordarà al costat dels convidats el seu pas pel programa.

La primera setmana d’especials arrencarà avui dilluns i comptarà amb David Leo García (2013), Victoria Folgueira (2007) i Enrique Gómez León (2019). A més, cada dilluns durant les setmanes especials del concurs, el programa connectarà per videotrucada amb un altre gran exconcursant per conèixer quina era la seva prova favorita. Durant aquesta primera setmana d’especials, es connectarà amb la Universitat de Salamanca per parlar amb Jero Hernández, tota una llegenda de la història dels concursos televisius a Espanya.