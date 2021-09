Televisió Espanyola ha pres una sorprenent decisió. La cadena pública ja ha escollit el candidat que representarà Espanya en el Festival d’Eurovisió Junior 2021, que se celebrarà el 19 de desembre a París. Es tracta de Levi Díaz, un jove cantant barceloní de 13 anys que va guanyar l’última edició de La voz kids a Antena 3. Segons TVE, la seva «emocional veu» va fer guanyar el talent fa menys de dos mesos a aquest jove de Cornellà de Llobregat amb el complicat tema Never enough. De moment, la cadena no ha revelat detalls sobre el tema amb el qual Levi Díaz acudirà al certamen europeu, però afirmen que «ja està treballant en la composició».