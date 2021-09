El regal per als creadors i distribuïdors de televisió és enganxar les audiències, cada vegada més inundades amb opcions, cada vegada més entregades al consum de sèries, que ja fa temps van entrar en una edat d’or i que durant la pandèmia han redoblat el valor. Els premis són el llaç d’aquest regal i aquest diumenge, en la 73a edició dels Emmy, l’Acadèmia de la Televisió dels Estats Units el va posar, sense gaire sorpreses, a ‘The Crown’ i ‘Ted Lasso’.

La quarta temporada de la sèrie britànica va triomfar en les categories d’interpretació dramàtica, amb ple d’Olivia Colman, Josh O’Connor, Gillian Anderson i Tobias Menzies, però també en direcció i guió. I, sobretot, ‘The Crown’, que va rebre la majoria dels premis en una festa a distància al Regne Unit, va suposar per fi la coronació que feia tants anys que perseguia Netflix en la categoria de millor drama.

La comèdia d’Apple TV+, per la seva banda, va sumar a més del premi estrella, el premi d’actor protagonista per a Jason Sudeikis i dos d’interpretacions de repartiment per a Hannah Waddingham i Brett Goldstein. Va haver de fer un lloc, això sí, a ‘Hacks’, la sèrie de HBO Max que va posar l’estatueta com a millor actriu còmica en mans de la veterana i aplaudida Jean Smart i que també va guanyar reconeixements pel seu guió i la seva direcció.

Van ser també els Emmy de ‘Gambito de dama’, la minisèrie de Netflix que va triomfar pel boca a boca i va aconseguir superar el simple contingut televisiu per desencadenar una febre global pels escacs. I el seu premi (al qual es va afegir el de direcció en minisèrie) va deixar sense estatueta ‘Mare of Easttown, però la producció d’HBO sí que va aconseguir el reconeixement dels acadèmics per a la protagonista, Kate Winslet, i per a dos dels actors de repartiment: Julianne Nicholson i Peter Evans.

No van ser uns Emmy racialment diversos, malgrat les nominacions, però sí que van marcar fites de gènere, com al reconèixer per primera vegada el mateix any dues dones en categories de direcció de drama i comèdia. I pocs moments van ser més celebrats en la cerimònia a Los Angeles, en viu després del parèntesi remot de la pandèmia, que quan es va obrir el sobre que tenia escrit el guardó per la millor escriptura en una minisèrie i el nom llegit va ser el de Michaela Coel.

L’ovació dreta de tots els presents va encarnar el respecte a la creadora, directora, guionista i protagonista que ha sigut capaç de portar dures experiències a la pantalla amb la magistral ‘Podría destruirte’. I Coel, la primera dona negra premiada en la categoria, no només va dedicar el premi a tots els supervivents d’agressions sexuals sinó que va desafiar els qui l’escoltaven: «Escriviu la història que us espanta, que us fa sentir insegurs, que no és còmoda», va dir. També va deixar una recomanació: «La visibilitat aquests dies sembla d’alguna manera equivaler a èxit», va dir. «No tingueu por de desaparèixer, d’això, de nosaltres, durant un temps, i veure què us arriba en el silenci».