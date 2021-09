El món del joc té un costat fosc que moltes vegades obviem, ja que pot arribar a desencadenar una preocupant addicció. El guionista i escriptor Roberto Santiago va voler reflectir en un llibre que ara s’ha encarregat de portar a la pantalla amb Ana Tramel. El juego, la sèrie que La 1 de Televisió Espanyola estrena aquesta nit a les 22.35 h, amb Maribel Verdú com a protagonista. «És una història de David contra Golliat», resumeix la veterana actriu. «M’oferien personatges que no m’agradaven. És que jo vull personatges molt concrets, de dones lluitadores, que no es rendeixen davant res, perquè crec que cal donar exemple», es justifica.

Aquest prototip de dona és el que va trobar precisament en Ana Tramel, una advocada en plena espiral autodestructiva addicta als tranquil·litzants, que va deixar els jutjats per recórrer multes al bufet de la seva millor amiga, Concha (Natalia Verbeke). La seva vida es capgira quan el seu germà (Unax Ugalde), amb el qual fa anys que no es parlar, és acusat de l’assassinat de el director del casino Gran Castilla i li demana que el defensi.