Després de més d’una dècada allunyat del món professional, l’actor Matthew Fox té nou projecte. El recordat doctor Jack Shephard de Lost torna a la pantalla petita de la mà de la cadena nord-americana Peacock per protagonitzar Last Light, una minisèrie en la qual compartirà pla amb l’actriu Joanne Froggatt (Downton Abbey). La sèrie que constarà de cinc episodis, es basarà en la novel·la de suspens apocalíptica escrita per Alex Scarrow. Serà una nova oportunitat per a Matthew Fox, que després del seu pas per la reeixida sèrie creada per J. J. Abrams i Damon Lindelof no va aconseguir fer-se un lloc en el món de la ficció.