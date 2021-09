Sor Lucía Caram serà la protagonista de la segona entrega de 'Fake night', l'espai nocturn presentat per Oriol Parreño i que TV3 emet des de la setmana passada els dijous a partir de les 22.45 h, juts després del 'Polònia.

"Entrevistar una monja sempre és un repte per a un ateu convençut. Però, què passa si la monja en qüestió és, a més, Lucía Caram, coneguda popularment com la “monja collonera”?", amb aquesta frase, la cadena pública catalana promociona el 'Fake night' d'aquest 23 de setembre a la nit. El presentador "haurà d’aguditzar l’enginy per pensar idees i activitats a l’alçada de l’entrevistada; i ho haurà de fer, a més, amb el vist i plau de Jair Domínguez, el nou director (fictici) de TV3 que només diu sí a aquelles propostes que són molt arriscades, molt atrevides i molt descarades", afegeix TV3.

Al llarg del programa, a Parreño se’l veurà capficat amunt i avall dels passadissos de la tele, tot creuant-se amb altres treballadors de la casa com Xavier Graset o Quim Masferrer, amb els quals manté un relació diguem-ne que peculiar. Ara bé, les millors idees no vindran pas d’ells sinó de persones que, a priori, no sembla que tinguin cap lligam amb Lucía Caram (però resulta que sí): com, per exemple, la youtuber Patry Jordan o la periodista esportiva Danae Boronat. Si el presentador aconseguirà (o no) dur a terme aquestes idees ja és un altre tema.