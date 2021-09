El periodista Iñaki Gabilondo va dir dimarts a la nit «adeu» als micròfons en una entrevista al programa Hora 25 de la cadena SER: «Fer-se gran és un procés de comiat. Faré 79 anys el mes que ve. Era clar que això s’acabava ja i m’estava avorrint de mi». L’exdirector de programes de l’emissora com Hoy por hoy, va comentar que se sent «content que sigui aquí on puguem fer l’adeu. Això vinc a fer. Jo estava com volia, retirant-me per la via de la discreció màxima». «Aquí quan vaig deixar de fer els comentaris segurament hauria d’haver-ho deixat tot. Vam forçar-ho una mica més a l’Hoy por hoy, però al meu cor va quedar clar que havia arribat el final», va dir un emocionat Gabilondo.