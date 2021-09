L’actor Willie Garson, conegut pel seu paper de Stanford Blatch a la sèrie Sexe a Nova York, va morir dilluns als 57 anys. L’intèrpret donava vida a l’amic íntim i homosexual de la Carrie, la protagonista de la ficció. El seu fill, Nathen, va confirmar la mort al seu perfil d’Instagram: «T’estimo molt, papa. Descansa en pau, estic orgullós que compartissis totes les meves aventures amb mi i de tot el que vas aconseguir. [...] Sempre vas ser la persona més forta, divertida i intel·ligent», va assegurar. La plataforma HBO també va dedicar unes paraules a l’actor, que poc abans de la mort va estar treballant en el rodatge de la sèrie And just like that... , que servirà de preqüela de la popular Sexe a Nova York.