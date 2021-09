La sexualitat és un tema sobre el qual encara existeixen molts mites, estereotips i tabús. TV-3 s’ha proposat desmuntar-los a partir d’aquest dijous 23 de setembre (23.40 hores) amb l’estrena d’‘El punt D’, un programa que combina divulgació i entreteniment i que es presenta com una espècie de diccionari sexual per abordar en cada un dels 10 capítols un tema diferent: de la M de ‘masturbació’ a l’O d’‘orgasme’.

«Estem en la societat més hiperinformada i sexualitzada de la història, del Satisfyer i del màxim consum de pornografia. Per això creure que el sexe és un tema dominant és una gran temptació. Però en el fons sabem que no sabem res de sexe, o bé perquè no ens ho han explicat bé o perquè no ens hem atrevit a preguntar-ho», assegura la directora del programa, Cristina Vicente. «La sexualitat ens acompanya des que naixem fins que morim, i va canviant al llarg dels anys. Una dimensió tan important de la nostra vida és lògic que generi dubtes i preguntes. I ‘El punt D’ pretén donar respostes i, sobretot, generar preguntes que ni un mateix sabia que tenia», afegeix.

Informació pràctica

La directora incideix que el programa pretén facilitar informació pràctica. «Tenir un coneixement cert i veraç és el que permet prendre decisions conscients sobre la mateixa sexualitat», afirma, recordant també que «parlar de sexualitat és parlar d’afectivitat». «I en aquest sentit hi ha un llarg camí per recórrer en l’educació emocional de les relacions en temes com els rols de gènere, la igualtat, la discriminació, les violències... I l’abordem des d’una perspectiva de gènere, feminista i LGTBI+», assegura.

En comptes de presentador, ‘El punt D’ (un títol que fa un joc de paraules canviant la lletra del famós punt G per la D de ‘desinformació’ i ‘desconeixement’) compta cada setmana amb un famós diferent que hi posa la veu en ‘off’ i exerceix de narrador que va introduint les imatges (plenes de metàfores i simbologia eròtica) i les explicacions d’experts (ginecòlegs, sexòlegs, psicòlegs, sociòlegs, metges de malalties infeccioses, fisioterapeutes...) i de ciutadans anònims que aborden les seves experiències amb el sexe. Vicente reconeix que no ha sigut fàcil aconseguir aquests últims: «En general no tenim problemes per parlar sobre gastronomia, òpera o astrofísica, però en sexualitat continuem tenint tabús i por de quedar en evidència».

Dades curioses

La narració és molt àgil, i tampoc falten dades curioses: des de com els vibradors van aparèixer a finals del segle XIX per curar la histèria femenina a com les vendes de succionadors es van multiplicar un 1.300% en el segon trimestre del 2019. Les declaracions dels entrevistats es van complementant amb imatges d’escenes de pel·lícules i sèries sobre el que estan parlant i de constants metàfores: les fruites i verdures, per exemple, els donen molt joc a l’hora de parlar de genitals.

Els capítols duren uns 20 minuts i aborden, de manera temàtica, un tema clau per entendre la sexualitat i fer caure mites: la masturbació (amb Joel Díaz, de l’‘APM?’ com a veu en ‘off’); la identitat (amb el cantant Miki Nuñez); les fantasies (el músic Arnau Tordera, líder d’Obeses); la regla (l’actriu Laia Manzanares); pràctiques (la periodista Danae Boronat); genitals (l’actriu Vicky Luengo); desig (la cantant del grup Roba Estesa Gemma Polo); salut (l’actor Ivan Labanda); orgasme (la humorista Charlie Pee), i preguntes (el xef Nando Jubany). Cada dijous s’aniran estrenant dos episodis a TV-3 i cinc a les plataformes digitals de la cadena