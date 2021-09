Entendre la sexualitat i fer caure mites. Aquest és doble objectiu d’El punt D, el nou programa que TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 23.45 h, i que també es podrà veure a través de les plataformes digitals de la corporació pública. Al llarg de deu lliuraments, el format parla dels mites, estereotips i tabús que hi ha al voltant de la sexualitat.

Amb voluntat de divulgar i entretenir, i amb «una sensibilitat feminista i LGTBIQ+», el programa convida testimonis i professionals de diversos àmbits per parlar «amb rigor» sobre sexualitat, un tema que sembla predominant, però del qual potser no se sap gaire, segons una nota de la televisió pública. Cadascun dels deus capítols de vint minuts compten amb la narració d’una veu en off coneguda i diferent.

D’aquesta manera, el programa té episodis dedicats a la masturbació, la identitat sexual, les pràctiques sexuals, la regla, el desig sexual, els genitals, l’orgasme o les fantasies sexuals.

El punt D és un programa sorgit de la crida de projectes de la CCMA i el Departament de Cultura. El capítol d’estrena gira al voltant de la masturbació i comptarà amb la participació de Joel Díaz. El segon, que també es veurà avui, tracta sobre la identitat i compta amb Miki Nuñez.