La segona part de Tiger King, una de les sèries documentals més reeixides de Netflix, arribarà a la plataforma televisiva abans del 2022. La companyia ha confirmat la seva intenció de fer arribar abans de final d’any la segona part del fenomen televisiu que va ser seguit per més de 64 milions de persones el març del 2020, coincidint amb les primeres setmanes d’aïllament per la pandèmia del coronavirus. La plataforma va prometre més «bogeria i caos» en la nova entrega, tot i que encara guarda en secret quin serà l’enfocament. Actualment, el protagonista del documental, Joe Exotic, compleix una condemna de 22 anys per planejar un assassinat.