Netflix ha fet oficial la compra de l’empresa Roald Dahl Story Company (RDSC), que gestiona tots els drets del conegut escriptor britànic i autor de llibres com Charlie i la fàbrica de xocolata i Matilda. El gegant televisiu ha explicat en un comunicat que les dues companyies «uniran forces per adaptar algunes de les històries més apreciades de Dahl de maneres creatives».

L’adquisició del catàleg arriba anys després que les dues empreses iniciessin una col·laboració que veurà els seus primers fruits amb una sèrie animada sobre Charlie i la fàbrica de xocolata, dirigida per Taika Waititi, i un musical basat en la història de Matilda, que tindrà també la col·laboració de Sony. «Aquests projectes ens van obrir els ulls cap a alguna cosa més ambiciosa: crear un univers únic a través de pel·lícules animades i d’acció, sèries de televisió, publicacions, jocs, experiències immersives, teatre en viu, productes de consum i més», afegeix Netflix.

Fa temps que es rumoreja que Netflix està preparant un servei de videojocs similar als d’Apple i Microsoft per aprofitar tot el seu catàleg de propietat intel·lectual amb jocs derivats de sèries i pel·lícules, de manera que els personatges de Dahl podrien entrar en aquesta estratègia.

Roald Dahl va morir el 23 de novembre del 1990 als 74 anys i va deixar com a llegat una extensa obra de contes infantils que han estat gaudits també per adults, especialment gràcies a reeixides adaptacions en televisió i cinema. Entre les seves històries més celebrades figuren Les bruixes, Charlie i la fàbrica de xocolata, Matilda, Fantàstic Sr. Fox, The Twits i James i el préssec gegant, que va ser el seu primer llibre infantil publicat el 1961. La seva imatge va quedar tacada quan recentment es van recuperar diverses declaracions antisemites que va fer al llarg de la seva vida i per les quals la seva família es va disculpar l’any passat. A través d’un breu comunicat, la família va demanar perdó «pel dany durador que van causar algunes declaracions de Roald Dahl».