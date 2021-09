Durant les guerres de l’Iraq i de l’Afganistan, els traductors afganesos i iraquians van ser imprescindibles perquè els soldats dels Estats Units –també els d’altres països– es poguessin comunicar amb la gent del país i en molts casos els van salvar la vida. Les forces armades nord-americanes es van retirar i les tropes van abandonar les regions assolades per la guerra, però molts intèrprets no van poder marxar, i la seva vida i la vida de les seves famílies cada vegada corre més perill. Els consideren col·laboradors dels enemics, dels «infidels».

Sobre la vida d’aquests col·laboradors tracta Els traductors, el documental que el programa 60 minuts (22.15 h, Canal 33) estrena aquesta nit. Filmat al llarg de dos anys, la producció dirigida per Andrés Caballero i Sofian Khan segueix la vida de tres d’aquests homes, cadascun enfrontant-se al que sembla un dilema impossible per a ells i les seves famílies: romandre al seu país i esperar la documentació que potser no arribi mai o intentar una ruta de sortida perillosa cap a Europa.