Netflix ha iniciat a Sevilla el rodatge de Si lo hubiera sabido, una nova sèrie protagonitzada per Megan Montaner que narra la història d’una dona que pot viatjar enrere en el temps per canviar alguns detalls de la seva vida . Es tracta d’una sèrie produïda per Boomerang TV i protagonitzada a més per Miquel Fernández i Michel Noher, que aquests dies ha estat rodant diferents escenes en carrers de casc històric de Sevilla. El guió mostra a una dona de 30 anys que es divorcia i pensa que deu anys abans no hauria acceptat la proposta de matrimoni, quan de sobre, un misteriós eclipsi de lluna l’envia fins a la data en la qual va dir «sí».