María Escario es va estrenar diumenge com a nova Defensora de l’Audiència de RTVE donant la cara en la nova temporada de RTVE responde, programa que té l’objectiu de recollir les queixes majoritàries dels espectadors. La periodista afronta aquesta nova etapa amb afirmant que «el més important no és guanyar o perdre, sinó com es juga». En l’estrena de la temporada també va participar-hi José Manuel Pérez Tornero, president de RTVE. Després d’un vídeo promocional que avançava els continguts de la graella, la defensora va donar a conèixer la gran quantitat de queixes sobre l’horari d’emissió d’alguns programes com Masterchef.

«A més del senyal convencional de televisió tenim la plataforma RTVE Play. Avançarem la programació en aquesta plataforma perquè s’acabi abans que a la televisió. Fins i tot, permetrem que alguns capítols de ficció estiguin a RTVE Play a continuació que s’hagi acabat l’estrena, per la qual cosa no es perdran el final i, a més, poden començar a una altra hora», va explicar el president.